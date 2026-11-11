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ANIMAÇÃO Animage ocupa cinemas do Recife com programação gratuita de animações nacionais e internacionais Festival começa no dia 20 de novembro e reúne quase 300 filmes de 60 países

O 16º Festival Internacional de Animação de Pernambuco (Animage) expande programação gratuita em edição histórica marcada por novidades para este ano. A partir de 20 de novembro, o evento ocupa a capital pernambucana durante dez dias com 12 polos descentralizados, exibição de mais de 280 filmes de 60 países, entre outros destaques.

De 20 a 29 de novembro, o Animage realiza a maior edição dos 18 anos de história do festival. Além da quantidade de obras exibidas, a Mostra Competitiva promove pela primeira vez uma competição de longas-metragens, ampliando esse espaço inventivo e consolidado de difusão da animação no Brasil.

O Animage Conecta integra também a lista de novidades deste ano. Com foco no cenário internacional voltado para formação, experiência profissional no exterior, internacionalização e negócios.

Na sexta-feira, 20 de novembro, às 17h, no Cinema São Luiz, ocorre a abertura do festival que apresenta a Mostra de Curtas Africanos - Dia da Consciência Negra, com intuito de refletir e discutir a data desse feriado nacional. Além do icônico cinema de rua, o espectador também terá a possibilidade de assistir às mostras integrantes no Cinema da Fundação Derby, Cinema do Museu, Cinema da UFPE e Teatro Luiz Mendonça.

Dentre os longas-metragens, está a animação francesa "Jim Queen", de Marco Nguyen e Nicolas Athané, exibida durante o Festival de Cannes, importante premiação do cinema mundial. Na trama, um rapaz contrai um vírus capaz de transformar homens homossexuais em heterossexuais.

A sessão marcada para o dia 20 de novembro, às 18h, no Cinema São Luiz, terá a presença de um dos diretores, o francês Marco.

Em “Deus é Tímido”, os amigos Ariel e Paul desenham os medos mais íntimos durante uma viagem de trem, mas a dinâmica é interrompida por uma misteriosa passageira com angústias mais complexas. A direção é de Jocelyn Charles, designer de produção de “Perdi Meu Corpo”, animação indicada ao Oscar.

Outro destaque é “Tangles”, filme de Leah Nelson, com Bryan Cranston (“Breaking Bad”), Seth Rogen (“O Estúdio”) e Julia Louis-Dreyfus (“Seinfeld”) entre as vozes originais do elenco. A obra, baseada no romance gráfico “Tangles: A Story About Alzheimer's, My Mother and Me”, retrata a realidade da doença de Alzheimer em uma família.

Cineastas brasileiros também são destaques no 16º Animage. A distopia de Diego Maia acompanha um casal de garças com objetivo de assegurar um lugar para o ninho e os ovos conforme uma construção avança na lagoa perto da casa dos protagonistas. Em “O Filho da Puta”, Ismael procura o pai que nunca conheceu em uma jornada de autodescoberta e reflexões sobre a realidade evitada pelo protagonista.

Os espaços públicos como Parque de Apipucos, Ilha de Deus, Praça do Hipódromo, Parque da Tamarineira, Praça da Várzea, Praça de Eventos da Lagoa do Araçá recebem a Mostra Parque. As sessões ao ar livre também são responsáveis por difundir produções nacionais durante o festival.



Confira a programação completa do 16º Festival Internacional de Animação de Pernambuco no site (animagefestival.com)

SERVIÇO

Animage - 16º Festival Internacional de Animação de Pernambuco

Quando: 20 a 29 de novembro 2026

Onde: Cinema São Luiz, Cinema da Fundação Derby, Cinema do Museu, Teatro Luiz Mendonça e Cinema da UFPE

Sessões ao ar livre no Parque de Apipucos, Ilha de Deus, Praça do Hipódromo, Parque da Tamarineira, Praça da Várzea e Praça de Eventos da Lagoa do Araçá

Entrada gratuita com ingressos distribuídos nas bilheterias dos cinemas 1h antes de cada sessão

Informações: @animagefestival

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