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FESTIVAL DE ANIMAÇÃO Animage revela identidade visual de 2026 e prepara maior edição de sua trajetória Festival pernambucano de animação anuncia arte inédita criada por Joana Lira e amplia programação com mostra de longas, mercado internacional e dez dias de atividades gratuitas

O Animage – Festival Internacional de Animação de Pernambuco apresentou a identidade visual que acompanhará sua edição de 2026.

A criação leva a assinatura da artista Joana Lira, que desenvolveu uma obra exclusiva para o evento. A imagem traz uma personagem de natureza híbrida, situada entre o humano e o fantástico, conduzida por um ser que parece deslizar sobre as águas.

A composição reúne referências ao universo natural e a elementos de caráter imaginativo, evocando um percurso marcado pela fantasia, pela metamorfose e pela descoberta.

Para Joana Lira, “a obra celebra a transformação em movimento e a dimensão lúdica que atravessa o espírito do festival”.

A divulgação da nova arte antecede uma edição histórica do Animage. Entre os dias 20 e 29 de novembro de 2026, o festival comemorará 16 anos de existência com uma programação ampliada, que passará a ocupar dez dias.

Entre as novidades, estão a criação de uma competição dedicada a longas-metragens de animação e o lançamento do Animage Conecta, iniciativa voltada ao fortalecimento do mercado internacional do setor.

O projeto começa a ganhar visibilidade ainda antes da realização do festival. No próximo dia 23 de junho, representantes do Animage participam do MIFA, braço de mercado do Festival de Annecy, na França, considerado o principal encontro mundial da animação.

A atividade ocorrerá no espaço do Brazilian Content e reunirá profissionais da área para a apresentação oficial do Animage Conecta.

Durante a agenda em Annecy, também será anunciado o período de inscrições para as sessões de pitching do novo mercado. Projetos de curtas, longas e séries de animação poderão ser submetidos entre 6 de julho e 6 de agosto.

Fundado em 2008, o Animage consolidou-se como uma das principais vitrines da animação brasileira. Em 2026, além das competições de curtas e longas, o evento promoverá exibições especiais, sessões em espaços públicos, programação digital disponível para todo o país e atividades formativas voltadas ao desenvolvimento profissional.

Toda a programação será oferecida gratuitamente ao público.

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