Animal Invisível apresenta o single "Dendê" e antecipa álbum em parceria com selo de Nova York

O projeto Animal Invisível lançou, nesta quinta (5), a música “Dendê”, segundo single do álbum homônimo que tem lançamento previsto para abril.



O trabalho será editado em parceria com a Nublu Records, selo e espaço cultural nova-iorquino reconhecido por sua atuação na cena de jazz contemporâneo, experimental e de fusões musicais globais, ampliando o alcance internacional do grupo.



Depois da apresentação inicial, com “Didi”, a nova faixa aprofunda a proposta estética do projeto ao explorar a tradição instrumental brasileira sob um olhar atual.

A composição se desenvolve a partir de uma harmonia em constante transformação, combinando refinamento estrutural com um balanço rítmico contínuo que sustenta a identidade do álbum.



A sonoridade remete à produção brasileira dos anos 1970, evocando timbres secos de bateria, guitarras diretas e arranjos de caráter orgânico, agora atravessados por recursos de estúdio contemporâneos, como compressões marcantes, discretas distorções e ambiências de caráter psicodélico.



Entre as referências perceptíveis estão nomes fundamentais da música brasileira, como Tom Jobim, Moacir Santos e Arthur Verocai, sem que o resultado se prenda a uma estética nostálgica.



Formação

A gravação reúne um grupo enxuto de músicos. A bateria ficou a cargo do pernambucano Arquétipo Rafa, registrada em seu estúdio doméstico durante o período da pandemia.



O baixo é assinado por Pedro Dantas, colaborador frequente de Guri Assis Brasil ao longo do álbum. O próprio Guri – músico e produtor gaúcho que lidera o Animal Invisível – responde por guitarras e piano, além de dividir com Gilberto Ribeiro o arranjo de cordas, interpretado por um quarteto liderado por Aramys e registrado em Campinas, no interior paulista.



Figura já bastante conhecida no meio musical brasileiro, Guri Assis Brasil acumula participações em uma ampla variedade de projetos e gravações.



Ao longo da carreira, esteve ao lado de artistas como Céu e Otto, além de contribuir em trabalhos de Caetano Veloso e Gal Costa, entre outros.



A aproximação com a Nublu Records nasceu justamente de sua longa colaboração com Otto e do contato com Ilhan Ersahin, músico e fundador do selo, que mantém histórico de diálogo com artistas do Brasil.



O título “Dendê” revela apenas ao final o caráter mais pessoal da obra. A música foi criada durante o isolamento da pandemia de covid-19, em casa, tendo como companhia o cachorro do músico, que permaneceu ao seu lado enquanto a ideia musical tomava forma.



Segundo Guri, a presença silenciosa do animal acabou se tornando parte da atmosfera que inspirou a composição.



Guri

Nascido na região de fronteira entre Brasil e Uruguai, Guri Assis Brasil iniciou a trajetória profissional no início dos anos 2000, em Porto Alegre, como integrante da banda Pública, com a qual lançou quatro discos e recebeu duas indicações ao MTV Video Music Brasil.



Desde 2010, estabelecido em São Paulo, passou a atuar intensamente como guitarrista de estúdio e de palco, colaborando com nomes como Otto, Céu, Criolo, Luiz Melodia e Angela Rô Rô, além de participar de gravações de destaque, entre elas, o álbum “Pele do Futuro”, de Gal Costa, e o projeto “Orquestra Frevo do Mundo, Vol. 1”.

*Com informações da assessoria

