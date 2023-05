"AnimaSábado" traz show de Mundo Bita em Casa Amarela; confira horário e valores

A- A+

Sesc Casa Amarela vai realizar a primeira edição do "AnimaSábado". O primeiro encontro será neste sábado (13), às 14h, com atividades recreativas e show do Mundo Bita. A iniciativa é gratuita, mediante doação de 2kg de alimento por pessoa, limitada a 400 vagas.

“Queremos que as famílias encontrem aqui no Sesc uma opção de lazer com aprendizado. Então, a cada segundo sábado do mês, teremos uma atividade artística cultural ou recreativa e sessão de cinema gratuitas”, comenta a gerente da unidade, Ladjane Carvalho.

O "AnimaSábado" integra o AnimaSesc, iniciativa que se volta para o campo da animação audiovisual e da economia criativa, promovendo ações formativas, fomento da produção local, incentivo à experimentação, empreendedorismo e difusão artística na região.

Na estreia, a unidade vai recepcionar as crianças com brincadeiras nos ambientes externos. A partir das 14h, o Cine Coliseu, que fica no Sesc, vai exibir o curta-metragem Mundo Bita. A primeira sessão contará com recursos de audiodescrição e libras. Ao final das exibições, João Henrique Souza, roteirista do Mundo Bita, e Eduardo Padrão, coordenador de animação dos clipes, vão conversar com as pessoas sobre processo produtivo, criatividade e a história do projeto.

Encerrando o dia de atividade, às 16h, o público pode assistir ao show do Mundo Bita, que leva ao palco da quadra da unidade o espetáculo “A semente da diversão é a imaginação”. A apresentação terá libras e audiodescrição.

SERVIÇO

Mundo Bita no "AnimaSábado"

Quando: Sábado (13), a partir das 14h

Onde: Sesc Casa Amarela

Entrada gratuita, mediante doação de 2kg de alimento por pessoa com limite de 400. O acesso é por ordem de chegada.

