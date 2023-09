Anitta abre fotos de viagem ao Everest, em período que descobriu doença; entenda

A- A+

Pela primeira vez, a cantora Anitta abriu publicamente parte do álbum de fotos da viagem que realizou, em 2022, ao Nepal com o objetivo de escalar o Monte Everest. Pouco antes da ida ao país asiático, a artista de 30 anos descobriu que tinha a doença Epstein-Barr, vírus que pode estar associado à esclerose múltipla. Ela recebeu o diagnóstico enquanto se preparava, com uma equipe de profissionais nos EUA, para a subida da montanha mais alta do mundo.

"Estou tão grata por ter passado pelo que passei quando decidi ir lá. A vida tem outro significado para mim agora", afirmou Anitta, por meio de publicação nas redes sociais.

O projeto de um documentário inédito, produzido pela própria artista, deve mostrar a carioca de Honório Gurgel em sua passagem pelo Nepal. A produção independente vai expor, mais uma vez, parte da vida da cantora, mas com enfoque nos processos de autoconhecimento e superação de determinadas questões pessoais e familiares, como a descoberta de uma endometriose, doença crônica que acomete de 10 a 15% das brasileiras em idade fértil.

"Faz um ano da viagem que mudou minha vida e minha percepção de mim para sempre. Caminhar até o acampamento-base do Everest foi um sonho que ninguém sabia que eu tinha", escreveu ela. "Quando cheguei lá, este lugar teve o poder de me fazer questionar tantas coisas importantes na vida que não percebemos quando estamos aqui mergulhados nesta perseguição para chegar ao topo", ressaltou.

Anitta destacou que a viagem a fez repensar justamente esse movimento de sempre buscar o sucesso. "Por que perseguimos o topo? Para nós? Para os outros verem? Porque é que não é suficiente quando chegamos lá?", questionou.

Ela prosseguiu: "Precisamos de descer em segurança, vivos, saudáveis. Quer subir outra vez? Por quê? Parou para ajudar alguém no caminho para cima? Se parar para ajudar os outros, vai se atrasar para chegar no seu cume... Você vai parar? Valeu a pena? Você foi o mais rápido? Por quê? Como?". A cantora então concluiu: "Estou tão grata por ter passado pelo que passei quando decidi ir lá. A vida tem outro significado para mim agora".

