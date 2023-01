A- A+

BBB 23 Anitta abriu a programação de festas no Big Brother Brasil 23 Ao vivo, Tadeu Schmidt anunciou três dias de festas, pela primeira vez no programa

Anitta abriu os trabalhos no primeiro dia de festas no BBB 23, na noite desta quarta-feira (18) Já era pouco mais das 23h quando a cantora subiu no palco com a música "No chão, novinha". Com o cenário neon, os moradores da casa dançaram os hits mais recentes da artista, arriscando várias coreografias.

Sem poder interagir muito com os participantes, devido às regras do programa, Anitta seguiu com sucessos da carreira, a exemplo de "Onda diferente", que tanto gerou conflito com a funkeira Ludmilla.

Durante a apresentação, as câmeras flagraram as várias reações dos confinados, com destaque para Gabriel, citado como seu ex-affair. Em vários momentos, o brother parecia tentar se aproximar de Bruna Gripao. Foi o suficiente para a web não perdoar e vários memes surgirem nas redes sociais.



As músicas do seu último EP, apenas com hits brasileiros, também estiveram presentes. Antes de fazer sua apresentação, a intérprete de "Envolver" deu uma entrevista ao GShow destacando com quem tinha mais proximidade na casa: “Dos participantes os que eu tenho mais intimidade na casa são a Bruna Griphao. Também conheço o Fred, o (Mc) Guimê. Conheci muito por alto o Gabriel, muito menos do que vocês imaginam que eu conheço”, disse na entrevista.

Veja também

BBB 23 Em aviso surpresa, todas as duplas puderam se desconectar. Mas ainda jogam juntas