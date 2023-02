Em trio elétrico na Bahia, Anitta promete ajudar ambulante que teve caixa de isopor quebrada

A- A+

Durante apresentação em cima de um trio elétrico no carnaval de Salvador nesta sexta-feira (17), a cantora Anitta teve sua passagem pelo circuito Dodô (sentido Barra-Ondina) interrompida por conta de um isopor quebrado de um ambulante.

FAMOSOS: Durante o bloco da Anitta no carnaval de Salvador, uma ambulante teve seu isopor quebrado e a cantora prometeu ajudar no prejuízo. pic.twitter.com/ijs9ipGbFs — CHOQUEI (@choquei) February 17, 2023

Sem nenhum indício do motivo da quebra do isopor, a cantora afirmou que iria "cuidar disso" e que iria pagar pelo prejuízo que o vendedor teve com a perda da mercadoria. Após tranquilizar o trabalhador, o show seguiu.

Não há informações sobre como teria sido a quebra do isopor, se por um desentendimento ou por acidente.

A cantora ainda protagonizou outros momentos de "parada" do trio, como no momento em que parou a apresentação para alertar sobre um roubo um pouco antes do incidente do isopor.

Anitta parou seu bloco em Salvador para alertar sobre um roubo.



pic.twitter.com/4YsLN6hmyy — Rede Anitta | Fan Account (@RedeAnittaBRs) February 18, 2023

