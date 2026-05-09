Anitta: "Antigamente, eu só investia no trabalho. Hoje, eu ganho dinheiro para poder ser feliz"
Anunciada como uma das atrações da abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos, a artista está no 'Som Brasil' deste sábado (9)
Divulgando o álbum "Equilibrivm", Anitta participou do quadro "Papo Reto", do Spotify, nesta sexta-feira. Respondendo a comentários sobre seu último lançamento, ela não teve papas na língua para responder a uma crítica.
"Minha prece é que a Anitta encontre um diretor artístico para reformular TODO o show dela, da mesma forma que encontrou ótimas pessoas para produzir o 'Equilibrivm' com ela... amo a diva, nunca reclamo de nada, mas o mesmo show desde 2022 ninguém aguenta", escreveu um internauta.
— Amor, faz uma vaquinha pra fazer esse show? Mas é isso, né? A gente vai apertando aqui e ali e vai fazendo o que dá. Já trabalhei muito para pagar mais custo de trabalho. Hoje em dia, não — disse a artista. — Hoje em dia eu ganho dinheiro para poder ser feliz, aproveitar, passear, ter prazer. E aí uma parte eu invisto no meu trabalho. Mas não igual eu fazia antigamente, que eu não tinha dinheiro pra nada, só botava no meu trabalho.
Outro internauta disse que "se a Anitta entrar em turnê com 'Equilibrivm' eu vou de grade".
— Gente, vai valer à pena essa turnê, tá? Esse é um show que eu gostaria de ir para me assistir — respondeu a artista, que foi anunciada como uma das atrações da abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos e está no " Som Brasil" deste sábado (9).
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Ainda no vídeo do Spotify, Anitta também leu um elogio de um fã que diz sentir, através do álbum, que ela está equilibrada e não precisa provar nada para ninguém. Ela comentou:
— Realmente eu fiz esse álbum nessa energia de "seja o que Deus quiser, o que der deu, porque eu estou afim de me divertir e passar a mensagem que eu quero passar".