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MÚSICA Anitta anuncia parceria com Shakira, principal atração do megashow 'Todo Mundo no Rio' A nova colaboração das artistas faz parte do single 'Choka Choka', que será lançado na próxima quinta-feira (9), às 21h

Anitta anunciou nas redes sociais, nesta segunda-feira (6), que a faixa “Choka Choka” contará com a colaboração internacional da cantora e compositora colombiana Shakira. A música será lançada na próxima quinta-feira (9), às 21h, em todas as plataformas digitais.

“Vocês não têm ideia do quanto estou feliz de anunciar essa colaboração do meu álbum "EQUILIBRIVM”, diz Anitta no post.

A parceria faz parte do novo álbum de estúdio de Anitta, “EQUILIBRIVM”. O disco será o oitavo trabalho de estúdio da cantora e será disponibilizado na íntegra no dia 16 de abril.

No último domingo (5), a cantora participou do programa "Domingão com Huck", onde apresentou a performance de “Meia-Noite” e “Pinterest” que também integram o álbum.

A artista definiu o novo projeto como um álbum de sonoridade e temas inéditos em sua carreira. “EQUILIBRIVM” também contará com a parceria de Luedji Luna, Rincon Sapiência e King Saints.

Shakira no ‘Todo Mundo no Rio’

O anúncio da faixa aconteceu a pouco menos de um mês do “Todo Mundo no Rio”, megashow que será realizado na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Shakira é a atração principal do evento, com show marcado para o dia 2 de maio.

A nova parceria entre as artistas gerou especulações dos fãs sobre uma possível participação de Anitta no evento.

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