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SAVE THE DATE Anitta anuncia segunda parte de "Equilibrium" para o fim de julho Cantora revela data de lançamento do novo capítulo do oitavo álbum de estúdio em vídeo de atmosfera enigmática publicado nas redes sociais

Anitta revelou nesta quarta-feira (15) quando chegará às plataformas digitais a segunda parte de Equilibrium, projeto iniciado em abril deste ano. Batizado de Equilibrium – Parte II, o novo trabalho será lançado em 23 de julho, às 21h.

O anúncio foi feito por meio de um vídeo publicado no Instagram. Nas imagens, a cantora aparece com figurino de inspiração mística, incluindo um chapéu de palha que encobre completamente o rosto e parte da cabeça.

Ao fundo, elementos visuais ligados à identidade estética da atual fase da artista se transformam para revelar ilustrações inspiradas nela.

A publicação mobilizou os seguidores da cantora, que celebraram a novidade nos comentários. “A parte II de 'Equilibrium' só vai edificar ainda mais essa obra”, escreveu um internauta.

Lançado em abril, "Equilibrium" é o oitavo álbum de estúdio da carreira de Anitta e reúne uma série de participações de nomes da música brasileira, entre eles Marina Sena, Liniker, Luedji Luna, Melly, Ponto de Equilíbrio, Os Garotin, Rincon Sapiência, KING Saints, Ebony, Papatinho, Los Brasileros e Emanazul.

Entre os destaques do repertório está “Choka Choka”, parceria com Shakira. As duas apresentaram a faixa ao vivo pela primeira vez durante o espetáculo da cantora colombiana em Copacabana, na programação do evento Todo Mundo no Rio.

Posteriormente, Anitta também interpretou a música em versão solo e ao vivo no programa norte-americano Saturday Night Live.

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