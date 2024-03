A- A+

SHOW Anitta cantará com Madonna em show na Praia de Copacabana, diz colunista de site A apresentação da Rainha do Pop está prevista para acontecer em 4 de maio

Após a esperada confirmação da vinda de Madonna ao Brasil, mais uma novidade envolvendo o show da Rainha do Pop foi "revelada" nesta quinta (21): para delírio dos fãs, Anitta dividirá o palco com Madonna, na apresentação que acontecerá dia 4 de maio, na Praia do Copacabana, no Rio de Janeiro. A informação foi dada pela colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles.



Juntando algumas peças, pode-se deduzir que a informação é verídica. Nesta segunda (21), Anitta postou, em suas redes sociais, a mensagem: "Vocês, fãs, conseguem alcançar o impossível. Sério, é incrível. Tem algo rolando. Infelizmente, não posso revelar... mas saibam que vocês são incríveis!"

Recentemente, Anitta e a atriz Bruna Marquezine estiveram, juntas, em Los Angeles, em um show de Madonna, o que intensifica os rumores do feat.



A Diva do Pop e a cantora carioca já se encontraram musicalmente, em 2019, quando Anitta participou do álbum "Madame X", de Madonna, cantando a faixa "Faz Gostoso"



