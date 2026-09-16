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Artistas Anitta concorre a Álbum do Ano no Grammy Latino Zeca Veloso, filho de Caetano Veloso, e Loulu Gilberto, filha de João Gilberto, são os brasileiros indicados a Melhor Artista Revelação

O compositor mexicano Édgar Barrera lidera a corrida pelo Grammy Latino com dez indicações, seguido por Karol G, Rosalía, CA7RIEL & Paco Amoroso e Jorge Drexler, com sete cada, enquanto a brasileira Anitta disputa a principal categoria de Álbum do Ano, anunciou a Academia Latina da Gravação nesta quarta-feira (16).

Anitta recebe sua primeira indicação a Álbum do Ano com "EQUILIBRIVM", categoria que disputará com nomes como Rosalía e a colombiana Karol G.

Édgar Barrera, que concorre este ano a Melhor Produtor, além de suas colaborações com estrelas como Karol G, detém o recorde de maior número de indicações ao Grammy Latino: 82.

A cantora espanhola Rosalía também disputa o Álbum do Ano por seu novo álbum Lux (Complete Works), além de Gravação do Ano e Canção do Ano por "La Perla", uma colaboração com o grupo Yahrita y Su Esencia.

Zeca Veloso, filho de Caetano Veloso, e Loulu Gilberto, filha de João Gilberto, são os brasileiros indicados a Melhor Artista Revelação.

A Academia Latina da Gravação selecionou obras lançadas entre 1º de junho do ano passado e 31 de maio de 2026.

"Esses artistas refletem a extraordinária diversidade e a constante evolução da música latina", disse Manuel Abud, diretor-executivo da Academia, em comunicado.

O Grammy Latino considera composições cujas letras são escritas principalmente em espanhol, português ou outro idioma regional.

A maior noite da música latina acontecerá em 12 de novembro em Las Vegas.

A cerimônia de pré-premiação será dedicada ao artista porto-riquenho de reggaeton Daddy Yankee, que será homenageado como Personalidade do Ano.

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