A- A+

FAMOSOS Anitta se pronuncia nas redes sociais sobre condenação de Rodrigo Branco: 'Racismo é crime' A cantora vinha sendo cobrada por manter amizade com empresário condenado após ataques racistas à Thelma Assis, campeã do BBB 20

A cantora Anitta se pronunciou nesta quinta-feira (25) sobre a condenação de Rodrigo Branco. O empresário e publicitário foi condenado por racismo contra Thelma Assis, campeã do BBB 20.

No texto publicado no Instagram, a artista comentou que quem comete um crime de racismo é racista e deve lidar com as consequências. “Racismo é crime. Quem comete é racista, e deve lidar com as consequências de seus atos assim como Rodrigo Branco e tantas outras pessoas famosas, influentes e anônimas que cometeram ou cometerem esse crime. Tem lei, pena e justiça. Ponto final. Não tem discussão”.

Em seguida, Anitta também comentou sobre sua ausência nas redes sociais e negou os rumores de que tenha oferecido apoio ao empresário. “Não tem opinião de X ou Y. As relações pessoais e de amizade entre mim e qualquer pessoa JAMAIS vão se sobressair a um ato tão vergonhoso, nojento e criminoso”.

“O fato de eu não ser mais tão ativa nas redes sociais quanto eu era antes não significa Jamais que eu esteja apoiando alguém diante de uma coisa tão indiscutível. Aprender todos os dias é o mínimo que devemos fazer, ninguém tem que receber parabéns por isso e eu tenho essa consciência. Nunca me esquivei de me posicionar sobre as coisas, nunca tive posicionamento seletivo e não seria dessa vez”, afirmou a cantora.

Relembre o caso

Durante o confinamento da médica Thelma Assis no BBB 20, o empresário Rodrigo Branco, conhecido por “conectar celebridades”, participou de uma transmissão ao vivo nas redes sociais onde comentou, utilizando termos de cunho racista, que a participante só tinha torcida porque “ela era uma negra coitada” e que torcer por ela seria “racismo”.

Após sua participação no reality, Thelma entrou com uma ação contra o empresário. A Justiça decidiu a favor da médica no dia 15 de junho.

Veja também