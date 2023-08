Anitta dá conselhos sobre autoestima, amor e carreira a partir da terapia e astrologia; entenda

Em viagem ao México, a cantora Anitta abriu uma caixinha de perguntas para seus fãs. E foi desse despretensioso gesto, que ela já fez inúmeras vezes, que veio à tona uma Anitta reflexiva, conselheira e mergulhada como nunca no autoconhecimento, principalmente por meio de terapia e de astrologia. Ela contou que fala com sua astróloga todos os dias e que pergunta a todos que cruzam seu caminho sobre o mapa astral da pessoa para ajudar a entender por que razão ela entrou em sua vida.

A cantora deu um exemplo recente de uma pessoa que conheceu e o mapa astral seria perfeito para o que precisava no outro naquele momento. Para, segundo ela, testar, transmutar, "olhar em mim o que não estou vendo e vejo no outro".

Se dizendo numa fase reflexiva, Anitta, que acabou de viver um affair com o ator Simone Susinna, diz que quer aprender a não ter pressa, a respeitar o tempo da vida, coisa que em dificuldade, segundo ela, também por conta de seu signo: Áries.

"Conversar com o astral e fazer terapia faz com que você encare a vida como um jogo de pingue pongue. Você vai sendo testado e vai tomando decisões. Vai cair nas mesas armadilhas de antes? Bati os 30 anos e só quero me melhorar", ressaltou.