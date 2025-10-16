A- A+

Anitta dá detalhes sobre encontro com Rei Charles III em Londres: "Mensagem tão importante"

A cantora Anitta se encontrou, na última quarta-feira (15), com o Rei Charles III e o cacique Raoni Metuktire, em Londres, para uma conversa sobre a importância da Floresta Amazônica e da preservação ambiental.

O encontro reuniu líderes e personalidades engajadas na pauta climática, reforçando o papel dos povos indígenas na proteção das florestas tropicais. Nesta quinta-feira (16), artista deu detalhes, por meio das redes sociais, sobre a conversa que teve com o monarca.

Em texto publicado no Instagram, Anitta relatou a "emoção" de participar da reunião e ressaltou o simbolismo do momento.

"Tive a honra de me encontrar com o rei Charles e o cacique Raoni para conversar sobre a importância da Amazônia e do meio ambiente. Em uma humanidade que agora sofre as consequências de suas próprias escolhas, os povos indígenas e sua relação com a natureza nos lembram que proteger a floresta é garantir a vida e o futuro", escreveu a artista.

A cantora também agradeceu ao monarca britânico pela escuta atenta às demandas ambientais e celebrou a homenagem feita ao líder indígena.

"Agradecemos a Sua Majestade por ouvir essa mensagem tão importante. Também tive o prazer de estar com a Liberatum (organização internacional de diplomacia cultural) homenageando o grande cacique Raoni. Este prêmio foi uma forma de agradecer pela sua coragem, pela sua voz e por manter viva a esperança de que ainda há tempo — se aprendermos a ouvir aqueles que sempre souberam cuidar", completou.

Conhecido por seu ativismo ambiental desde antes de assumir o trono, o Rei Charles III tem apoiado diversas iniciativas voltadas à sustentabilidade e ao combate às mudanças climáticas.

Já o cacique Raoni, liderança histórica do povo Kayapó, é uma das vozes indígenas mais reconhecidas internacionalmente na defesa da Amazônia.

O encontro reforçou o compromisso de figuras públicas e instituições internacionais com a preservação do meio ambiente, tema que Anitta vem abordando com frequência em eventos e discursos globais.

