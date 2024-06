Anitta defende Selma Blair após ataque de fãs: "icônica e um amor de pessoa"

Anitta resolveu se pronunciar enquanto seus fãs promovem um ataque à Selma Blair no Twitter. Em um vídeo que circula nas redes sociais, a cantora brasileira aparece sentada na primeira fila fila do desfile da Schiaparelli, em Paris, ao lado de Selma e de Kylie Jenner.

Para os fãs de Anitta, Selma estava ignorando a cantora brasileira.

Mas Anitta deixou claro que não foi bem assim.

"É muito mais que um desfile de moda, é uma manifestação de arte", começou. Anitta em vídeos publicados nos seus stories, nesta segunda-feira (24).

"Eu estava sentada ao lado de pessoas maravilhosas, super queridas. Todas muito queridas umas com as outras. A Kylie um amor, quando chegou. A Selma um amor, essa atriz icônica. Tive a sorte de sentar ao lado. Além de uma atriz maravilhosa, um amor de pessoa. A Doja também queridíssima, a gente se emocionou em vários momentos do show", descreveu Anitta.