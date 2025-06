Anitta desmente informação sobre cirurgia malsucedida nos Estados Unidos

A- A+

A assessoria de imprensa da cantora Anitta divugou, nesta sexta-feira (20), uma nota de esclarecimento desmentindo a informação de que a artista teria passado por uma cirurgia estética malsucedida nos Estados Unidos.

Anitta havia revelado ao público que está enfrentando uma infecção bacteriana grave, o que motivou o cancelamento de compromissos profissionais e o afastamento dela redes sociais.

A respeito disso, a coluna de Fábia Oliveira havia publicado que a infecção da artista poderia ter sido em consequência de uma cirurgia plástica feita recentemente nos Estados Unidos. Anitta teria passado por um lifting facial, procedimento estético com objetivo de rejuvenescer a aparência, mas que teria sido malsucedida e se complicado a ponto dela "precisar assinar um termo de responsabilidade para conseguir embarcar de volta ao Brasil".



No entanto, a assessoria da cantora desmentiu a informação da colunista. "Não procede de forma alguma a informação de que Anitta teria passado por uma cirurgia malsucedida nos Estados Unidos. A cantora realizou um procedimento estético (como é de seu costume), sem qualquer intercorrência ou necessidades especiais. Anitta teve alta médica normalmente e retornou ao Brasil dentro do prazo estipulado por sua equipe médica", informou a nota.

"Recentemente, a cantora trabalhou em estudio e também gravou uma campanha em São Paulo. A infecção bacteriana que motivou o cancelamento do show em Campina Grande não tem relação alguma com complicações cirúrgicas. O quadro foi identificado, já está sendo tratado e apresentando melhora gradativa", conclui a assessoria da artista.



Confira a nota, na íntegra:



