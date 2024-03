Anitta distribui brindes para convidados em festa: bebidas para homens; bolsas para mulheres

A- A+

Os convidados da festa que Anitta promoveu em Miami, nos EUA, na noite da última quarta-feira (27), não saíram do local de mãos abanando. A cantora — que realiza uma série de eventos particulares em solo americano, até o próximo sábado (30), data de seu aniversário — distribuiu brindes para todos os que estiveram na comemoração. Homens foram agraciados com uma caixa recheada com pequenas garrafas de bebidas alcoólicas. Mulheres receberam bolsas personalizadas com nécessaire e chinelo.

Convidados homens foram agraciados com caixas com bebidas alcoólicas em festa de Anitta (Foto: Reprodução/Instagram)

Responsável pela decoração do evento, Andrea Guimarães deu detalhes dos presentes por meio de vídeos publicados nos Stories do Instagram. "Eu precisava mostrar essa lembrança que ficou um escândalo. Esse daqui é um kit que a gente está dando para os homens. Olha que demais", contou ela, expondo a caixinha personalizada com garrafinhas de Ciroc, vodca, uísque e gim.

Já as mulheres foram presenteadas com bolsas igualmente personalizadas, com a reprodução do desenho do calçadão de Copacabana. Dentro delas, havia uma nécessaire — estampada com o nome de Anitta — e um chinelo.

Homens e mulheres também puderam levar para casa caixinhas com brigadeiro, pão de mel e pipoca. "Quando eu falei com a Anitta, ela me disse que adora tudo que é de doce. Então a gente variedade...", explicou a decoradora, por meio de post no Instagram. "Sim, temos brigadeiro nas lembranças. Os gringos enlouquecem", acrescentou ela.

Festa de aniversário de Anitta (Foto: Reprodução/Instagram)

Andrea Guimarães é queridinha de celebridades brasileiras e milionários estrangeiros e já realizou trabalhos para Beyoncé na terra do Tio Sam. Recentemente, a profissional decorou alguns camarins da cantora americana em shows nos EUA.

"Ela trouxe a filha na época e teve exigência dela de fazer um camarim pra filha. Mas mudou o contexto: 'Já está pago, então você faz o camarim e o backstage'", relembrou Andrea. "Entreguei o camarim e fui pro show, no meio da multidão. Aí a secretária dela me deu duas pulseiras de ouro, pra mim e pra minha filha, pra gente ficar tipo no palco! Fiquei bem na frente com minha filha. Foi tão incrível. A equipe dela gostou tanto de mim que acabei fazendo os camarins dela em Dallas, Los Angeles e Nova York", rememorou a empresária, em entrevista a um podcast.

