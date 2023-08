A- A+

FAMOSOS Anitta diz que faria participação musical com Priscila Senna: "Que pessoa fofa é a Priscila" Respondendo um fã em seu instagram, Anitta elogia a pernambucana

Nesta quarta-feira (30), a cantora e compositora de funk Anitta abriu uma caixinha de perguntas no seu perfil no instagram em português. Um fã pernambucano questionou sobre a possibilidade de uma colaboração com Priscila Senna e ela respondeu positivamente.

“Gente, que pessoa fofa é a Priscila. Eu amei ela, faria sim se ela me mandasse a música, é só eu gostar que eu faço, ela é muito legal”, respondeu no stories.

A notícia chegou na ex-Musa, que ficou emocionada com a possibilidade e publicou nos seus stories um vídeo chorando.



"Eu ainda estou aqui sem acreditar. Estou passando mal. Eu amo tanto a Anitta. Admiro e respeito tanto", disse Priscila em vídeo.





O primeiro encontro das divas aconteceu em janeiro deste ano, quando a cantora pernambucana foi convidada para participar do Ensaio da Anitta Recife.



Confira republicação do vídeo no feed de Priscilla, e sua legenda dizendo que seria a realização de um sonho:

