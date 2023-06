Anitta diz não se arrepender de apoio a Lula nas eleições: "clima bem melhor"

A- A+

Durante a coletiva de imprensa do seu novo clipe "Funk Rave", a cantora Anitta comentou sobre o posicionamento a favor de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas últimas eleições presidenciais. A cantora foi decidiu apoiar publicamente o político duranrte o pleito de 2022.

"Eu não me arrependo de me posicionar não. A gente tá num clima bem melhor do que a gente tava antes. O maior motivo de eu me posicionar era realmente o clima que eu sentia, de guerra, de briga, nervos a flor da pele. Já é uma vitória a gente não estar nesta energia péssima, de estar na briga, no ataque uns aos outros", disse a cantora.

A artista, no entanto, disse que não se considera petista e explicou o posicionamento a favor de Lula. "Não tem mais a ver com política. Virou questão de respeito básico ao outro. Compaixão, senso coletivo. Eu não quero mais assistir isso acabando".

Clipe

Anitta lançou o clipe de "Funk Rave", primeiro single do seu próximo álbum. A música celebra o funk e é cantada em português, inglês e espanhol.



A cantora explicou a cena de uma suposta simulação de sexo oral em uma cena vazada geraram polêmica. "Sempre era essa a ideia. Sempre era para ser esse tipo de cena desde o início. Isso sempre esteve no roteiro, pena que estragaram a ideia vazando a cena dos bastidores. A ideia sempre foi ter conotação", disse ela.

"Eu queria trazer uma coisa artística pra essa cena. Na verdade, nessa cena eu me inspirei num comercial muito antigo da MTV que tinha as mesmas coisas, como o metrô, simulando o sexo. Jamais teria medo [do clipe chamar atenção por isso", explicou

