Anitta diz que não canta ao vivo em premiações
Em oficina no programa "Estrela da Casa", Anitta explicou os motivos da decisão
Anitta participou de uma oficina no Estrela da Casa na manhã desta quinta-feira, 18, e falou sobre como funciona o uso dos fones de retorno nos shows.
A cantora explicou que, ao passar o som em uma arena vazia, a acústica é de um jeito, mas, que quando o local está lotado, a acústica muda.
"Ele vai ficar indo e voltando, então têm que ajustar quando começa o ao vivo. Esse é um dos motivos pelos quais eu não faço ao vivo em prêmio nenhum. Eu não canto ao vivo", disse.
Ela afirmou que, dias antes do evento, fica pulando e cantando e grava o áudio para então usá-lo no evento.
Para ela, a estratégia serve para evitar problemas técnicos. Anitta ainda disse que não se importa com as críticas.
"Não quero saber, vão falar mal, que é 'playback'... Vai no meu show, vê ao vivo, que está ótimo. Eu me preocupo mesmo com como vai soar aquilo no prêmio, com milhões de pessoas que vão estar assistindo."