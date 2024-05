A- A+

festival Anitta é anunciada como atração principal da próxima edição do Rock the Mountain; veja line-up Evento acontece em novembro, em Petrópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro

Anitta foi anunciada nesta quarta-feira (21) como atração principal do festival Rock the Mountain, que acontece em novembro, em Petrópolis, Região Serrana do Rio. “Um evento em meio à natureza, que preza pela diversidade, sustentabilidade, com valor de ingressos justo e valorizando os artistas nacionais”, disse a cantora via comunicado oficial evento.

Ela se soma a outros artistas que compõem a programação do RTM, como Seu Jorge, Zeca Pagodinho, Pabllo Vittar, Nando Reis, Ed Motta, Joelma, entre muitos outros. Veja a seguir o line-up completo:

No ano passado, o Rock the Mountain reuniu aproximadamente 100 mil pessoas durante os quatro dias de evento. Ao longo dos 11 anos de história, desde a primeira edição, o evento já teve shows de Caetano Veloso, Djavan, Gilberto Gil, Gal Costa, Jorge Ben Jor, Alceu Valença, Lulu Santos, Maria Bethânia e Alcione, entre outros artistas.

Veja também

literatura Romance alemão vence 'Torto arado' e leva International Booker Prize 2024