Música Anitta e Bad Bunny levam tempero latino ao Grammy Cerimônia de entrega dos prêmios da Academia de Gravação dos Estados Unidos acontece na arena Crypto.com de Los Angeles às 22h (no horário de Brasília)

A 65ª edição do Grammy, que acontece neste domingo (05), pode ser palco de outro momento histórico para a música latina com Anitta e Bad Bunny nas duas categorias mais cobiçadas da noite.

A cerimônia de entrega dos prêmios da Academia de Gravação dos Estados Unidos acontece na arena Crypto.com de Los Angeles às 17h locais (22h no horário de Brasília) e será apresentada novamente pelo comediante Trevor Noah.

O porto-riquenho Benito Antonio Martínez Ocasio, mundialmente conhecido como Bad Bunny, possui dois gramofones em sua prateleira e espera que seu sucesso "Un verano sin ti" ganhe o cobiçado Grammy de Álbum do Ano. Esta categoria nunca foi concedida a um disco gravado inteiramente em espanhol.

Assim como o álbum, que possui mais de 4 bilhões de reproduções no Spotify, a turnê também quebrou diversos recordes e lotou estádios na América Latina e nos Estados Unidos.

Mas a competição deste cantor de reggaeton não é pequena: titãs como Adele, Kendrick Lamar e a grande favorita Beyoncé disputam o grande prêmio.

A vitória de Bad Bunny "significaria muito para os falantes de espanhol e para nossa cultura porque realmente diz: 'olha, a música em espanhol é tão respeitada como a música em inglês e não há barreiras na música", disse o colombiano Sebastian Yatra à AFP.

Já Anitta, que no ano passado colocou o mundo inteiro para rebolar com "Envolver", estreia em sua primeira indicação no Grammy disputando o prêmio de Melhor Artista Revelação.

A última vez que uma brasileira foi indicada como melhor artista revelação foi há quase 60 anos, quando Astrud Gilberto imortalizou o clássico "Garota de Ipanema". A estatueta que Anitta pretende levar, contudo, ficou para os Beatles.

A carioca disputa com a banda italiana Måneskin e o cantor, filho de imigrantes mexicanos, Omar Apollo.

Apesar de ter mais de 10 anos de carreira, a indicação chega enquanto Anitta investe no mercado internacional, algo que ela definiu como um recomeço.

"Enquanto mulher brasileira e latina, uma nomeação como essa é muito representativa e me enche de orgulho", disse em entrevista à AFP.

Nas categorias dedicadas à música latina, os especialistas apostam na espanhola Rosalía com seu "Motomami", que brilhou no Grammy Latino do ano passado, para ganhar o prêmio de melhor álbum de rock latino ou música alternativa.

Carlos Vives, Maluma, Jorge Drexler e Christina Aguilera também concorrem em categorias dedicadas à música latina. Assim como Daddy Yankee, famoso por globalizar o reggaeton, mas que não conquistou um Grammy em mais de duas décadas de carreira.

