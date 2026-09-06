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CARNAVAL Anitta é confirmada como rainha de bateria da Grande Rio para o Carnaval 2027 A escola de samba celebrou a chegada da artista com uma publicação nas redes sociais

A Acadêmicos do Grande Rio anunciou neste domingo, 6, que Anitta será sua rainha de bateria no Carnaval de 2027. A confirmação foi divulgada pela própria escola nas redes sociais

Em publicação, a Grande Rio celebrou a chegada da artista. "Dia de receber a rainha com todo carinho! Bem-vinda, Anitta! Você já faz parte da Família Grande Rio!"", escreveu a agremiação.

Anitta também comentou a novidade nas redes sociais e afirmou que a escolha do enredo da escola para o próximo carnaval teve conexão imediata com seu atual momento de vida e carreira.

"Este ano a Grande Rio escolheu falar sobre fé, ancestralidade, retorno ao seu país e o tempo: olhar no passado, pés no presente e peito aberto pro futuro", escreveu a cantora. "A conexão com meu momento de vida e carreira foi imediata."

A Grande Rio terá como enredo no Carnaval de 2027 "Sankofa Tabon - Os Retornados da Costa do Ouro e a Estrela Negra da Liberdade" A narrativa parte da experiência de africanos que foram escravizados e que, depois de conseguirem a liberdade, fizeram o caminho de volta à África.

A artista afirmou que aceitou o convite ""com muito respeito" e destacou a importância do carnaval para a comunidade e para a história do País. "Nada na minha presença pode ser maior do que a escola, o desfile, a comunidade e os profissionais que trabalham nesse espetáculo", disse.

Anitta reconheceu ainda que sua agenda como cantora será um dos principais desafios durante o reinado. Segundo ela, a decisão de assumir o posto foi discutida por causa da necessidade de conciliar os compromissos profissionais com as responsabilidades à frente da bateria.

"Decidimos tentar, mas sabendo que o que importa de verdade é que a comunidade, a bateria, o mestre e a escola estejam felizes com a escolha do meu nome", afirmou. "Caso contrário, a gente agradece e volta a curtir o desfile como espectador."

A cantora disse estar feliz com a nova função e agradeceu o convite de David Brazil, além dos presidentes da escola, dos integrantes da bateria e do mestre Fafá. "Espero que se sintam bem representados", escreveu.

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