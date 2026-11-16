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MÚSICA

Anitta é indicada ao Grammy 2027 por Melhor Álbum de Música Global com 'Equilibrivm'

Vencedores serão anunciados em 7 de fevereiro de 2027, durante a tradicional cerimônia em Los Angeles

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A cantora e compositora brasileira Anitta posa na sala de imprensa com o prêmio de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Português por A cantora e compositora brasileira Anitta posa na sala de imprensa com o prêmio de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Português por  - Foto: Chris Delmas/AFP

Anitta concorre à maior premiação da música norte-americana, o Grammy, que anunciou nesta segunda-feira (16) seus indicados para 2027. A brasileira concorre na categoria de Melhor Álbum de Música Global com Equilibrivm.

A cantora disputa a estatueta com o americano-nigeriano Davido (Oriadé), a beninense Angélique Kidjo (Hope!), e com as nigerianas Ayra Starr (Starrgirl) e Tems (Love is a Kingdom).

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Membros da indústria votarão nos melhores e mais relevantes trabalhos lançados no último ano. Os vencedores serão anunciados em 7 de fevereiro de 2027, durante a tradicional cerimônia em Los Angeles.

Na última quinta-feira, 12, a cantora brasileira foi a grande vencedora da categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa no Grammy Latino 2026. Annita levou o gramofone por Equilibrivm, mesmo disco que concorre agora ao Grammy na categoria Melhor Álbum de Música Global.

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