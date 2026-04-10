Sex, 10 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta10/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MÚSICA

Anitta e Shakira lançam 'Choka Choka'; confira a letra da parceria

A faixa combina elementos do funk com influências do pop latino, alternando versos em espanhol e português

Reportar Erro
Anitta participa do programa Domingão com Huck - Foto: Reprodução/TV Globo

A parceria entre Anitta e Shakira foi lançada na última quinta-feira, 9, nas plataformas digitais. A música Choka Choka integra o próximo álbum da brasileira, Equilibrivm, previsto para chegar ao público no dia 16 de abril.

Após o lançamento, Shakira comentou a colaboração nas redes sociais e compartilhou um vídeo cantando a faixa. A artista também interpretou parte da canção em português.

"Feliz com essa colaboração! Choka Choka com Anitta já chegou! Espero que vocês gostem tanto quanto eu!", escreveu.

Mistura de ritmos e referências
A faixa combina elementos do funk com influências do pop latino, alternando versos em espanhol e português. A proposta reúne temas ligados à expressão e à força feminina.

Produzida por Papatinho e Doramola, a música utiliza interpolação de O Que É O Que É?, composição de Gonzaguinha.

Veja a letra de 'Choka Choka'
Acelerada

No se comporta

Lo que puedan pensar

Ya no le importa

Todas salieron a romper la calle

Esto no va a parar hasta que estalle

Choka choka

Cuerpo con cuerpo

Boca con boca

Choka choka

Cuerpo con cuerpo

Boca con boca

Tão pequenininha mas pode te dar uma volta

Cai na toca cai na toca

Toca da cabocla

Obsesionado todos ilusionados

Tu le dices hola ella te responde chao

La rompe demasiado

Los hombres que se alisten

Aunque no esten invitados

Acelerada

Não se comporta

É milionária

E já tu não importa

Se eles saíram

Pra curtir o baile

Ela foi encontrar

Vossa majestade

Choka choka

Cuerpo con cuerpo

Boca con boca

Choka choka

Cuerpo con cuerpo

Boca con boca

Sou pequenininha mas posso te dar uma volta

Cai na toca cai na toca

Toca da cabocla

Descontrolado

Esse lobo ta animado

Vai com a Shaki e fica todo empolgado

É loba e é mulher

E não fica contente até ter o que ela quer

Viver deixando pra trás o passado

Viver sem lei

Fazendo sempre o que quiser

Choka choka

Cuerpo con cuerpo

Boca con boca

Choka choka

Cuerpo con cuerpo

Boca con boca

Tão pequenininha

Mas pode te dar uma volta

Cai na toca cai na toca

Toca da cabocla

Reportar Erro

Veja também

Newsletter