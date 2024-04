A- A+

Semelhanças Anitta, é você? Web aponta semelhança de Giovanna Lancellotti com cantora em nova foto da atriz As duas artistas, aliás, têm uma história juntas

Após a publicação de uma série de fotos no Instagram, a atriz Giovanna Lancellotti foi comparada pelos seguidores à Anitta — que está prestes a lançar o álbum Funk Generation, o sexto da carreira dela, no próximo dia 26.

Compartilhada no último domingo (21), a imagem em questão se trata de uma selfie da artista, noiva do empresário Gabriel David, ao lado de um dos animais de estimação, o gato Urano.

“Achei que era Anita na primeira foto”, escreveu uma fã nos comentários da publicação. A semelhança foi acompanhada ainda por outros seguidores: “Gi, jurava que era a Anitta no meu feed”, disse outro. “Meu Deus, você tá muito parecida com a Anitta! Pensei, uai não sigo a Anitta”, comentou uma internauta. “Na primeira foto, achei que era Anitta. Na segunda vi a Gi, entendi nada”, disse outra fã.

As duas artistas, aliás, têm uma história juntas.

O noivo da atriz, Gabriel, já se relacionou com Anitta. Antes de se unirem, a atriz até conversou com a cantora sobre a possibilidade de um namoro entre os dois, de acordo com o gshow.

“Antes de ficar com ele eu liguei pra ela (Anitta) e falei: ‘Escuta, tem um ex seu aqui, tá com cheiro de rolar alguma coisa. Tudo bem?’ E eu tenho um áudio dela falando: ’Vocês vão namorar com certeza’”, disse ela, em tom de brincadeira. “’Você vai ser rainha de bateria’”, afirmou ainda Anitta na ocasião, segundo a atriz, em referência à Beija Flor de Nilópolis, da qual Gabriel é filho dos dirigentes da agremiação.

