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FAMOSOS Anitta diz que empresária a pressionou a mudar aparência no início da carreira: "Eu era feia" Ao recordar o período, a cantora também relacionou a cobrança estética às expectativas sobre o comportamento feminino

Anitta relembrou como a cobrança em torno da aparência influenciou suas escolhas no início da carreira. A cantora contou que fez sua primeira cirurgia estética após receber da empresária que a acompanhava na época a orientação de que precisaria se adequar a um determinado padrão de beleza para ter sucesso como artista.

O relato foi feito durante uma coletiva de imprensa antes de sua participação no Le Défilé, em Paris, na segunda-feira, 28.

Segundo Anitta, até então ela não havia pensado em realizar procedimentos estéticos. A mudança ocorreu depois que a empresária apresentou a cirurgia como parte da preparação para a carreira.

"Isso da beleza começou na minha primeira cirurgia estética. Eu nunca tinha pensado em fazer, aí eu fui começar a cantar e a pessoa que estava me guiando na carreira falou: 'Olha, agora que vai começar a cantar, para ser cantora e dar certo, tem que ser bonita'", contou.

A artista afirmou que, depois das primeiras intervenções, percebeu uma relação entre as mudanças na aparência e as oportunidades profissionais que surgiam. Com isso, passou a acreditar que precisava continuar modificando o corpo.

"Quando eu fazia, eu conseguia muito mais contratos, mais dinheiro, mais tudo, eu ficava: 'Nossa, ela tem razão. Eu era feia'. Fiquei muito tempo assim", relatou.

Anitta analisou padrões impostos às mulheres

Ao recordar o período, a cantora também relacionou a cobrança estética às expectativas sobre o comportamento feminino. Segundo ela, sua trajetória foi marcada por tentativas de se adaptar a padrões que considerava incompatíveis com quem era.

"Quando eu comecei a cantar, sentia que a mulher era colocada em caixinhas que ela tinha que preencher na sociedade. Cantar de amor tinha o peso da aparência, e isso começou a me incomodar muito", afirmou.

Anitta disse que parte das polêmicas envolvendo seu nome surgiu justamente dessa tentativa de se encaixar nessas expectativas.

"Comecei a entrar em muitas 'polêmicas', que nunca foram polêmicas, fui eu tentando entrar na caixa, me revoltando porque não estava cabendo, e queria ser livre para fazer o que eu quisesse", declarou.

"Show das Poderosas" marcou mudança de discurso

A cantora também citou o início da personagem artística que construiu e o lançamento de "Show das Poderosas" como momentos em que passou a expressar uma visão diferente sobre padrões de beleza.

Segundo Anitta, a proposta era apresentar na televisão e nas revistas a diversidade que gostaria de ter visto nesses espaços, com diferentes corpos, cabelos e formas de expressão.

"Quando veio a Anitta, que criei, e o Show das Poderosas, coloquei todos os tipos de corpos, os meninos de salto alto, e todos os cabelos, formas, aquilo ali era o que eu queria olhar na TV e na revista", afirmou.

Ao falar sobre o momento atual, a artista disse se sentir confortável com a forma como passou a enxergar essas questões.

"Agora, estou me sentindo ótima num lugar de se viver", concluiu.

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