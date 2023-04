A- A+

Música Anitta encerra contrato com a Warner Music após expor conflitos com a gravadora Em março, cantora já havia revelado vontade de deixar a empresa

A cantora Anitta deixou a Warner Music, gravadora com a qual mantinha contrato há mais de dez anos. O rompimento, anunciado nesta terça-feira (4), veio após a artista expor publicamente conflitos com a empresa.

Nas redes sociais, a cantora confirmou o fim da parceria. “Após onze anos de parceria de sucesso, concordamos em seguir caminhos separados. Anitta gostaria de agradecer a equipe da Warner Music por todo o apoio. E a equipe da Warner deseja a Anitta tudo de bom no futuro”, diz o comunicado.





Os problemas entre Anitta e a gravadora já eram conhecidos pelo público. A cantora já fez diversas críticas à relação com a empresa. A mais recente ocorreu no Dia Internacional da Mulher, quando a Warner utilizou sua imagem e o som da música “Envolver” em uma publicação no Instagram.



“Comunicação na Warner é tão boa que eles me colocaram no post em looping do Feliz Dia das Mulheres apesar de eu ter de ir a público pedindo 'o respeito às mulheres' que esta data representa. Usando ao fundo uma música que eles disseram que não ia estourar sem um feat porque eu não era forte o suficiente para isso", escreveu nas redes sociais.

Na sequência da publicação, a cantora também afirmou que chegou a perguntar ao CEO da gravadora quanto custaria o encerramento do contrato entre eles. Ela teria ouvido como resposta que “isso não aconteceria”.

