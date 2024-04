Anitta explica letra que só repete um palavrão em música de Funk generation: ''Todo mundo transa''

Uma das músicas mais comentadas de "Funk generation", álbum de Anitta lançado nesta sexta-feira, "Savage funk" chama atenção por ter uma extensa repetição do palavrão "f*de". Ao longo de 1 minuto e 23 segundos, a carioca repete o termo mais de 50 vezes. Mas Anitta pensou em mudar a letra, segundo ela mesma confessou em coletiva de imprensa virtual realizada no início da tarde desta sexta-feira.

— Na verdade, eu me apaixonei pela batida dessa música. As pessoas até falaram: "Vamos trocar a letra?". A gente tentou, mas nada ficava tão legal (risos)— disse ela, aos jornalistas brasileiros. — Tentamos fazer várias opções de letras e nada ficava tão divertido e empolgante como essa letra. Então deixamos assim mesmo. O que importa é a vontade dançar. Todo mundo "f*de para c*ralho". Todo mundo transa.

A cantora ressaltou o machismo que aparece quando uma mulher canta versos desse tipo:

— Quando essas letras são cantadas por homens, ninguém fala nada. Nunca tem tanta militância quando é um homem fazendo letras assim. Tem coisas até piores de funks que bombam aí.