CARNAVAL 2022 Anitta homenageia Cabocla Jurema com look feito por indígenas Guajajara para festa em Olinda Cantora se apresentou nesse sábado

Para subir se apresentar em uma festa de carnaval paga em Olinda, nesse sábado (18), a cantora Anitta decidiu homenagear a Cabocla Jurema, entidade espiritual cultuada na umbanda, através de um modelito confeccionado por mulheres indígenas do povo Guajajara da Aldeia Lagoa Quieta, do Maranhão.



As tradicionais artesãs vivem um povoado matriarcal de mulheres guerreiras, do qual pertence a ministra dos Povos Indígenas do Brasil, Sonia Guajajara, que elogiou a iniciativa de Anitta.





"Ô Juremê ô Juremá! Bora pra carvalheira Olindaaaaa. Com o look lindo feito pelas maravilhosas @mairtentehar obrigada @guajajarasonia @guajajaracintia @marinaguajajara @sucacabral @ihe_elisa venha conhecer o trabalho dessas guerreiras do Brasil", comemorou a cantora e empresária carioca.

Outros nomes, como Maria Bethânia e Zeca Pagodinho, já se dedicaram a exaltar a entidade, conhecida como a Rainha das Matas de Oxóssi. De acordo com a stylist Clara Lima, a iniciativa partiu da própria cantora, para homenagear a religiosidade afro-brasileira.

A rede de artesanato local Ma'irTamakyxa, que produziu o modelito, também se manifestou na redes: "Foi assim: de forma muito simples, mas muito dedicada que produzimos essa peça incrível da Anitta. Dia e noite as guerreiras @ihe_elisa e @marinaguajajara se esforçaram para entregar o melhor para a querida Anitta."

