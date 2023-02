Anitta interrompe desfile de bloco em Salvador após flagrar roubo: "Pega ele"

A- A+

Além de levar alegria para os fãs com a sua arte, Anitta também tem atuado na função de denunciante de roubos contra foliões. Durante o desfile do Bloco da Anitta, em Salvador, na última sexta-feira, a cantora flagrou um furto e não deixou barato.



“Segura, olha o amigo roubando a bolsa do amigo, blusa xadrez, pega ele! Pega ele! Blusa listrada roubando a pochete do amigo, aqui na frente, pode pegar. Devolve!”, disse.

Instantaneamente, o público ovacionou a artista, que, em seguida, retomou a apresentação. Não há informações se o autor do crime foi detido.

Essa não é a primeira vez que Anitta interrompe o desfile de bloco em Salvador para denunciar um roubo. Em 2020, a artista parou a apresentação para evitar que uma foliona tivesse o celular roubado. Por coincidência, o caso ocorreu no Circuito Dodô (Barra-Ondina).

Curtindo o Carnaval

Anitta também compartilhou vídeos no Instagram curtindo o Carnaval de Salvador “disfarçada”. Usando máscara, boné, bermuda e abadá, a cantora fugiu do assédio dos fãs e caiu na folia no circuito do centro de Salvador, nas imediações da Praça Castro Alves.

