ENSAIOS DE ANITTA "Cheio de Vontade", feat entre Anitta e Priscila Senna, será lançada nesta quinta-feira (4) Lançamento marca estreia da parceria entre as artistas e será faixa do EP "Ensaios da Anitta"

A 'pedra' já havia sido cantada por Priscila Senna, dias antes da gravação do DVD "TBT da Musa", no último mês de agosto no Bairro do Recife: a parceria com Anitta estava em vias de acontecer.



E, de fato, aconteceu. "Cheio de Vontade", feat inaugural entre as artistas, vai integrar o EP "Ensaios da Anitta", com lançamento marcado para esta quinta-feira (4), às 21h, nas plataformas digitais.



Para a Musa do brega pernambucano, o momento é de emoção. "Não via a hora de poder contar para todo mundo", revela Priscila, que completa enfatizando que realizou um sonho.

"É um sonho mesmo. Eu admiro muito a Anitta e já tinha vontade de gravar algo com ela há bastante tempo. Quando recebi o convite para lançarmos juntas 'Cheio de Vontade', fiquei emocionada", conta a pernambucana.

Carnaval de muitos ritmos

De acordo com Anitta, o conceito que guia o novo EP traz uma mistura de ritmos que traduz a sua identidade de carnavalesca.









A cantora carioca enfatiza que o seu Carnaval "é feito de muitos ritmos e influências diferentes".

"As novas músicas ressaltam essa riqueza. As batidas vão do funk ao tecnomelody, do piseiro à música eletrônica. Puro suco da festa mais brasileira do mundo", destaca.

A proposta de "Cheio de Vontade" é ser um esquenta para o Carnaval, ao mesmo tempo em que a faixa vem para satisfazer a torcida dos fãs.



"Meus fãs souberam que Anitta faria o 'Ensaios em Recife' em fizeram uma campanha, comentaram muito sugerindo o meu nome. Ela me convidou e quando nos conhecemos, foi uma conexão muito especial", relata Priscila.



TBT da Musa

A artista pernambucana segue colhendo os frutos do seu "TBT da Musa", que contou no Recife, para a gravação, com participações de nomes como Simone Mendes, Maiara e Maraísa, Léo Foguete e Liniker.



Com esta última, aliás, Priscila Senna chegou ao Grammy Latino, recentemente apresentado em Miami, ao ser contemplada no feat "Pote de Ouro" do álbum "Caju", ganhador na categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo e Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa.



Na ocasião, aliás, Priscila Senna cantou com Liniker e o também pernambucano Amaro Freitas a música "Não Sabe".



Vale lembrar que Liniker foi a artista brasileira mais premiada na 26º edição do Grammy. Além de "Caju", ela também foi agraciada com "Veludo Marrom", na categoria Melhor Canção em Língua Portuguesa.

