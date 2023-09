A- A+

música Anitta lança clipe com o grupo de k-pop TXT; assista O novo trabalho foi ao ar na madrugada desta sexta (15); a cantora havia se apresentado no VMA com os sul-coreanos

Foi ao ar na madrugada desta sexta (15) o clipe da música “Back for more”, com Anitta e o grupo de K-pop Tomorrow X Together, também conhecidos como TXT. O novo trabalho repete a dobradinha que aconteceu no VMA 2023, em que a cantora e os sul-coreanos se apresentaram ao vivo.

Formado em 2019, o Tomorrow X Together tem entre seus integrantes os jovens Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun e Hueningka. O clipe lançado com Anitta já alcançou a marca de 1,6 milhões de visualizações.

Confira o clipe de “Back for more”









Veja também

Cinema Parque Santana vira sala de cinema para a criançada neste sábado (16); confira a programação