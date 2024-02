Anitta, Ludmilla, Juliette, Paolla Oliveira e mais famosas aderem ao congelamento de óvulos

A- A+

"A gente sabe que o nosso corpo tem um prazo, infelizmente", explica a atriz Thaila Ayala, ao revelar que deve congelar os óvulos, "para o caso de bater uma vontade louca [de ter mais filhos] daqui a dez anos", como contou em entrevista à coluna Play, do Globo.



A escolha por essa estratégia de preservação da fertilidade vem ganhando, como adeptas, um número crescente de artistas brasileiras, entre as quais Anitta, Paolla Oliveira, Ludmilla e Tatá Werneck, entre outras.

Neste mês, quem falou sobre o assunto pela primeira vez foi a atriz Carla Diaz. Durante o carnaval, a ex-BBB de 33 anos afirmou que recusou o convite para ser madrinha de bateria de uma escola de samba de São Paulo justamente para fazer o congelamento de óvulos. "Como demanda tempo [para realizar o procedimento], acabei não desfilando", ela explicou, em relato publicado nas redes sociais.

"Tem um sonho, em especial, que eu ainda não realizei e quero muito", discorreu ela, num vídeo publicado por meio do Instagram. "E é sobre ele que eu quero falar. Um dos meus desejos é ser mãe. É um sonho meu. Não sei quando e como será, mas, em busca de realizar esse desejo, eu realizei o processo de congelamento de óvulos. E descobri um mundo nesse contato com especialistas da área", acrescentou.

Nomes como as cantoras Paula Fernandes e Ana Carolina, as influenciadoras digitais Mariana Goldfarb e Gabriela Pugliesi e as atrizes Mariana Ximenes e Monique Alfradique também já realizaram o procedimento, para garantir a possibilidade de terem filhos no futuro.



"Fiz o congelamento para não correr o risco de me arrepender depois. Acho que a cada dia que passa as mulheres estão demorando mais para serem mães, para se dedicarem as outras atividades. Tenho muito show para fazer, então acho que tá bom do jeito que tá por enquanto", comentou Paula Fernandes, que congelou os óvulos durante a pandemia de Covid-19, entre 2020 e 2021.

Como funciona o congelamento de óvulos?

O congelamento de óvulos é uma estratégia de preservação da fertilidade para mulheres que decidiram adiar a gestação, seja por motivos pessoais, emocionais, financeiros ou profissionais. A idade é um fator preponderante quando o assunto é fertilidade.

O médico Rodrigo Rosa, especialista em reprodução humana e diretor clínico da Clínica Mater Prime, em São Paulo, explica que a queda na fertilidade feminina começa após os 30 anos. Esse processo fica mais acentuado após os 35 anos, porque a mulher já nasce com todo o estoque de óvulos que será utilizado durante toda a vida reprodutiva.

— Ao longo do tempo, há queda da quantidade e da qualidade dos óvulos, com mais erros genéticos, dificultando a gestação e aumentando o risco de abortos espontâneos — comentou o especialista, numa entrevista recente ao Globo.

Como é feito o congelamento de óvulos?

Todo o processo leva aproximadamente três semanas. Os estágios iniciais são semelhantes aos do processo de fertilização in vitro, incluindo: uma a duas semanas de pílulas anticoncepcionais para desativar temporariamente os hormônios naturais; e 9 a 10 dias de injeções de hormônio para estimular os ovários e amadurecer vários óvulos.

Depois que os óvulos amadurecem adequadamente, eles são removidos com uma agulha colocada na vagina sob orientação de ultrassom. Este procedimento é feito sob sedação intravenosa e não é doloroso. Os óvulos são congelados imediatamente em um processo chamado criopreservação, em uma temperatura de -196ºC.

Quando a paciente está pronta para tentar a gravidez, o que pode acontecer vários anos depois, os óvulos são descongelados e é feito o procedimento de fertilização in vitro. Esse óvulo é fertilizado com um único espermatozoide e o embrião é transferido para o útero.

