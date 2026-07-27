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FAMOSOS Anitta, Maisa, Angélica e o influenciador Álvaro... Famosos brasileiros se encontram em Ibiza Celebridades aproveitam férias na Espanha e se reúnem em confraternizações particulares com dias de praia e festas: "Energia e felicidade"

E eis que Ibiza, na Espanha, virou ponto de encontro de famosos brasileiros neste verão europeu. No último domingo (26), Angélica compartilhou um carrosel de fotos, por meio do Instagram, da temporada na ilha e mostrou que a viagem reuniu um grupo de celebridades, entre elas a cantora Anitta, a atriz Maisa, o jogador Ronaldo Fenômeno e os influenciadores digitais Lívia Andrade, Álvaro, Lucas Guedez e Rafa Uccman. Todos se encontraram por lá e aproveitaram juntos alguns dias de praia e festas.

Nas imagens publicadas nas redes sociais, Angélica aparece em passeios de barco, dias de praia e momentos de lazer ao lado da família e dos amigos. Na legenda, resumiu o clima da viagem: "Um pouquinho da nossa energia e felicidade".

Além de Angélica, o marido, Luciano Huck, e a filha caçula do casal, Eva, de 13 anos, também aparecem nos registros. Os filhos mais velhos, Joaquim, de 21 anos, e Benício, de 18, surgem igualmente em algumas das fotos compartilhadas pela apresentadora.

Entre os convidados da temporada por solo europeu está Anitta, que apareceu num dos passeios de barco ao lado do grupo. Maisa também integrou a turma que aproveita alguns dias de descanso na ilha espanhola. Ronaldo Fenômeno e a esposa, Celina Locks, também marcaram presença nos registros publicados nas redes sociais.

O grupo ainda reúne a apresentadora Lívia Andrade, o influenciador Álvaro, Lucas Guedez e Rafa Uccman, que aparecem em diferentes momentos da viagem.

Ibiza tem sido um dos destinos preferidos de celebridades brasileiras durante o verão europeu. Conhecida pelas praias de águas cristalinas, festas e passeios de barco, a ilha voltou a concentrar artistas e influenciadores em férias antes da retomada dos compromissos profissionais no Brasil.

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