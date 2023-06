A- A+

MODA Anitta marca presença em desfile da Louis Vuitton em Paris; veja o look Com top amarelo e bolsa verde, cantora deu pausa nas férias pela Europa para comparecer ao evento

A cantora Anitta foi ao desfile da Louis Vuitton, que acontece nesta terça-feira (20), em Paris. O evento marca a primeira coleção de Pharrell Williams, amigo da cantora, na direção criativa da linha masculina da marca.







O rapper brasileiro L7nnon também está presente, além de Beyoncé, Jay-Z, e Zendaya.

Anitta, que está de férias na Europa ao lado de Juliette, Jade Picon e Marina Sena, publicou, em seu Instagram, a foto do convite para o evento e surgiu deslumbrante com look na inspiração "Brazilcore".

