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Copa do Mundo 2026 Anitta mostra bastidores de ensaio da abertura da Copa do Mundo nos EUA Apresentação que marca início do campeonato mundial de futebol será dividida em três partes, entre México, Estados Unidos e Canadá

A cantora Anitta usou as redes sociais, na manhã desta quinta-feira (11), para mostrar um aperitivo da estrutura da cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026, que será dividida em três partes.

A brasileira será uma das atrações do evento no SoFi Stadium, em Los Angeles, nos Estados Unidos, às 20h30 (horário de Brasília), com shows de grandes artistas, entre os quais Katy Perry e Lisa. Ela publicou, por meio dos Stories do Instagram, imagens em que aparece gramado do local.

Qual será a programação da abertura da Copa?

Como a Copa do Mundo 2026 ocorre em três países neste ano — México, Estados Unidos e Canadá —, a cerimônia será dividida em três partes, em cada um dos locais.

A primeira partida da competição será realizada no México, reunindo a seleção local contra a África do Sul, a partir das 16h (horário de Brasília). O show de abertura ocorrerá, então, um pouco antes, a partir das 14h30, e trará a estrela colombiana Shakira apresentando a música "Dai Dai", faixa oficial do mundial da FIFA, ao lado do cantor nigeriano Burna Boy. A cerimônia contará ainda com apresentações de Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná e Tyla.

Também nesta quinta-feira (11), em Los Angeles, a seleção dos Estados Unidos enfrentará o Paraguai às 22h. A partir de 20h30, a outra parte do show de abertura reunirá Katy Perry e o rapper Future, além do trio formado por Anitta, Lisa e Rema, responsável pelo tema "Goals", parte do disco oficial da competição.

Já a abertura canadense acontecerá no dia seguinte, na sexta-feira (12), quando o Canadá enfrentará a Bósnia e Herzegovina às 16h. Às 14h30, o show de abertura contará com duas grandes estrelas locais: Alanis Morissette e Michael Bublé.

Final com grande show

Além de cantar na abertura da Copa, Shakira está prevista para se apresentar no show do intervalo da final, que acontece no dia 19 de julho. Na ocasião, ela terá a companhia de Madonna e da banda BTS.

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