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MÚSICA Anitta anuncia música da Copa do Mundo em parceria com Lisa, do Blackpink, e Rema A faixa "Goals" será lançada nesta quinta-feira (21). Além disso, a cantora será uma das atrações da cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026, que acontece no dia 12 de junho

A cantora Anitta anunciou nas redes sociais, nesta terça-feira (19), o lançamento da música “Goals”, uma parceria com a cantora tailandesa Lisa, do Blackpink, e com o cantor nigeriano Rema. O single, que faz parte da trilha sonora da Copa do Mundo, será lançado oficialmente nesta quinta-feira (21).

Na publicação, a artista compartilhou uma prévia da faixa, que une o pop brasileiro, o k-pop asiático e o afrobeats nigeriano. “Três continentes. Um som”, escreveu Anitta na legenda do post.

O anúncio do novo lançamento ocorre dias após a brasileira ser anunciada como uma das atrações da cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2026, que acontece no dia 12 de junho.

Anitta se apresentará no SoFi Stadium, em Los Angeles, antes da partida entre Estados Unidos e Paraguai. No palco, ela dividirá espaço com nomes internacionais como Katy Perry, Future, Tyla, além de Lisa e Rema.

Confira a prévia:

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