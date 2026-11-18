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GAMES Anitta no GTA 6: cantora interpreta médica que apresenta podcast fictício sobre sexo e intimidade Artista dubla a médica Dra. Nita, que responde a diversas questões no game, que será lançado nesta quarta-feira (18)

Anitta marcará presença no “GTA 6”, novo jogo da Rockstar Games, que será lançado nesta quarta-feira (18). A cantora — que concorre ao Grammy 2027 como Melhor Álbum de Música Global por “Equilibrivm” — participa do game como dubladora da Dra. Nita, uma médica que comanda um programa de rádio dedicado a temas como sexo e relacionamentos, recebendo convidados e aconselhando sobre assuntos mais íntimos.

A atração, que é chamada “Ask Dr. Nita” (Dr. Nita Responde), integra a programação da The Wipe, estação de rádio que reúne diferentes formatos de programas e podcasts.





GTA 6 // Rockstar Games/Divulgação

Em meio às conversas sobre os assuntos adultos, a personagem terá como uma de suas convidadas a atriz Barbie Ferreira, conhecida por integrar o elenco de “Euphoria”. Filha de brasileiros, a artista chega a trocar algumas palavras em português com Anitta durante a transmissão.





Além da dublagem, a cantora também marca presença no game com a música “Touch and go”, versão em inglês de “Vai dar caô”, “Equilibrivm”. A trilha sonora de GTA 6 também contará com outras atrações brasileiras, como Sepultura (”Territory”), Cristina Camargo (”Moral tem hora”) e Azymuth (”Águia não come mosca”).

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