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Anitta pode ser a próxima rainha de bateria da Grande Rio, segundo jornal

Cantora deverá ocupar o lugar de Virginia no próximo desfile da escola de samba carioca

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Anitta é cotada para ser rainha de bateria da Grande RioAnitta é cotada para ser rainha de bateria da Grande Rio - Foto: Daniel Ramalho / AFP

Segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, Anitta será a nova rainha de bateria da Grande Rio. O anúncio oficial está previsto para acontecer no próximo sábado (22).

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Ainda segundo o jornal, a escolha pela cantora carioca teria acontecido depois que a Grande Rio começou a avaliar nomes para o lugar de Virginia. Paolla Oliveira, que ocupava o posto anteriormente, teria sido procurada, mas negou o retorno à escola de samba.

Anitta, então, teria sido procurada na sequência e, segundo fontes do jornal, a artista carioca aceitou a proposta. 

Vale lembrar que a "Girl From Rio" tem longo histórico ligado ao Carnaval. Em 2016, a artista desfilou como musa da Mocidade Independente de Padre Miguel.

Até a publicação desta matéria, Grande Rio e Anitta ainda não se posicionaram oficialmente em relação ao convite e a resposta da cantora.  

 

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