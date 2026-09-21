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FAMOSOS Anitta é coroada rainha de bateria da Grande Rio; veja como foi Antes da coroação, a cantora fez uma apresentação preparada para a ocasião, com troca de figurino, bailarinos e performances

Anitta foi coroada rainha de bateria da Grande Rio no último domingo, 20, durante evento realizado na quadra da escola, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A cantora foi ovacionada pela comunidade da agremiação e recebeu a coroa das mãos de Eloína dos Leopardos, considerada a primeira rainha de bateria do carnaval brasileiro.

A cerimônia ocorreu durante a final da disputa pelo samba-enredo que a escola levará à Sapucaí em 2027. Anitta assume o posto que foi ocupado por Virginia Fonseca no carnaval 2026.

Antes da coroação, a cantora fez uma apresentação preparada para a ocasião, com troca de figurino, bailarinos e performances. O show começou com Você Já Sabe, faixa do álbum Equilibrivm II. Depois, ela cantou Meia-Noite e Feitiço, parceria com Mart’nália

"É muito emocionante. Tem tantos anos que eu não venho aqui em Duque de Caxias. Voltar desse jeito está sendo uma emoção que vocês não podem imaginar", afirmou a cantora após a coroação.

Na sequência, Anitta também agradeceu à comunidade da escola e falou sobre sua permanência no posto de rainha de bateria.

"Se algum dia vocês acharem que não é isso, eu vou sair com a mesma gratidão e felicidade. Mas, se vocês quiserem que eu fique, vou ficando o quanto vocês quiserem", declarou.

Mudança na passagem da coroa

A coroação também marcou uma mudança no protocolo tradicional da escola. Virginia Fonseca, que deixou o posto após o carnaval 2026, havia se colocado à disposição para participar da passagem de coroa, mas a cerimônia não contou com a presença da influenciadora.

Segundo a assessoria de Virginia, a alteração ocorreu a pedido de Anitta.

"Houve uma exigência da próxima rainha para que a passagem de coroa não acontecesse, e a escola optou por acatar. Desde sempre, Virginia respeitou a soberania da escola e assim seguirá", declarou a equipe da influenciadora.

Anitta também disputou samba-enredo

Além da coroação, a cantora participou da disputa pelo samba-enredo da Grande Rio para o carnaval 2027. Ela é uma das compositoras de uma das quatro obras que chegaram à final.

No entanto, a escola ficou com a composição de Deré & Cia e levará para a Avenida o enredo Sankofa Tabon - Os Retornados da Costa do Ouro e a Estrela Negra da Liberdade, que aborda a história de africanos escravizados que conquistaram a liberdade no Brasil e retornaram ao continente africano.

A cerimônia teve ainda uma encenação sobre a trajetória de Anitta, com a participação de personagens representando orixás. Entre os famosos presentes estavam Brunna Gonçalves, Bruna Griphao, Alane Dias, Quitéria Chagas, Jaquelline Grohalski, Adriana Bombom, Mariana Goldfarb e David Brazil.

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