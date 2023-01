A- A+

Prévias Anitta realiza ensaio de carnaval no Recife pela primeira vez O Ensaios da Anitta aportou na cidade com produção da Carvalheira. Cantora recebeu convidados como Priscila Senna, Nattan, Juliette e Luíza Sonza. Anitta ainda declarou que participaria do Galo da Madrugada caso recebe um convite

Hits de sucesso, palco 360º, clima leve e muita dança, foi assim o Ensaios da Anitta na Arena de Pernambuco, no último sábado (28). Artista de referência no mercado musical mundial, trouxe, com a ajuda da empresa pernambucana Carvalheira, seu projeto Ensaios da Anitta para o Recife. A festa foi repleta de alegria e já foi uma oportunidade para sentir o gostinho do Carnaval, que acontece no próximo mês.

Subindo ao palco por volta das 19h, Anitta preparou um look especial e inspirado em Maria Bonita, sendo uma homenagem da cantora as Mulheres Guerreiras. A cantora exibiu em sua apresentação a sua mistura de dança e talento vocal.

“Eu faço uma dieta especial para isso, os alimentos mais saudáveis, como besteira, mas nesse momento dou uma baixada na bola”, afirmou Anitta em coletiva de imprensa ao ser perguntada sobre a preparação para o evento.

Além de apresentar seus principais sucessos, a artista recebeu também seus convidados. Priscila Senna foi a primeira participação a subir ao palco, levando o público recifense ao delírio.

“Adorei ter a Priscila, e quando fechamos o ensaio pesquisei sobre artistas que o público amava aqui. Cheguei no nome dela, porque ela é a sensação e quando ela aceitou adoramos”, disse a artista.

A segunda participação da noite foi Nattan, dono do hit Tem Cabaré Essa Noite. Além deles, Juliette trouxe muito frevo e pernambucanidade em sua passagem pelo palco, enquanto Luíza Sonza, nome de peso do cenário pop brasileiro, foi a responsável por encerrar os trabalhos e entoou duetos com Anitta e muita dança.

Para trazer à capital pernambucana a novidade, que já passou por outras cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, a equipe da famosa se uniu a Carvalheira, conhecida por produzir eventos de grande magnitude. A cenografia da festa foi assinada pelo time da CenoCarva, sob o comando da arquiteta Duda Voss.

Anitta no Galo?

Durante a coletiva de imprensa antes de subir ao palco, Anitta foi questionada sobre uma possível participação no Galo da Madrugada. A artista deu uma resposta que pode ser favorável a uma possível apresentação no Maior Bloco do Mundo.

“Todo ano venho no Carnaval e super participaria do Galo. Carnaval aqui é bem animado, Carvalheira é um show que gosto, todo sábado me apresento e faria sim o Galo”, declarou.

Anitta na Ladeira

A próxima apresentação da artista em Pernambuco vai acontecer no Sábado de Zé Pereira do Carvalheira Na Ladeira, que este ano retorna à Olinda. A cantora vai, mais uma vez, subir ao palco da festa que virou referência no cenário carnavalesco. Além dela, se apresentam também no Sábado de Zé Pereira os artistas: Jorge e Mateus, Mari Fernandez, KVSH, Durval e Cat Dealers.

