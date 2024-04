Anitta repete palavrão quase 50 vezes em música de novo disco; letra viraliza

A- A+

F*de, f*de, f*de... Uma das músicas do novo álbum de Anitta — que acaba de ser lançado nas plataformas digitais, nesta sexta-feira (26) — repete o palavrão quase 50 vezes ao longo de 1 minuto e 23 segundos. Canção do disco "Funk generation", "Savage funk" ("Funk selvagem", em tradução livre) tem a letra constituída praticamente apenas pelo verbo imperativo e de denotação explicitamente sexual. A produção se tornou assunto nas redes sociais e viralizou nesta manhã.

"São seis horas da manhã e todo mundo tá assim no fone: 'F*de, f*de, F*de'", brincou um usuário do X (antigo Twitter). "No calor da emoção, soltei em voz alta 'f*de pra car*lho filha da p*ta' e o escritório todo aqui do trabalho me olhando assim", escreveu outra pessoa, no microblog.

A nova obra de Anitta é regada a sexo, em letras proibidonas, como alertam as próprias plataformas de áudio, ao utilizarem o selo de "conteúdo explícito". Curtinha, quase uma vinheta, "Savage funk" é embalada pela palavra-chave percussiva — "f*de".



De acordo com a crítica publicada pelo GLOBO, esse clichê tão comum no universo funkeiro acaba soando ingênuo. "Alguém ainda se ofende, se surpreende ou se excita?", questiona a análise, publicada nesta sexta-feira (26).

Homenagem ao gênero que a consagrou musicalmente, "Funk generation" tem letras em espanhol, inglês e português, embaladas (quase sempre) pelo tamborzão do funk carioca, que aparece em praticamente todas as 15 faixas. Com uma média de 140 segundos por música, a moça de Honório Gurgel dá aos fãs o que eles querem: bons motivos para mexer o quadril.

