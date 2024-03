A- A+

Comemoração Anitta reúne amigos para aniversário em mansão em Miami Comprado em 2021 pelo valor de R$ 7,4 milhões, imóvel construído em 1940 fica próximo a parque e chama atenção por área externa com piscina

A cantora Anitta está passando uma temporada nos Estados Unidos para comemorar o aniversário de 31 anos — que ela celebrará no próximo sábado (30). A artista está hospedada no imóvel que ela mantém nos EUA desde 2021, quando comprou uma mansão em Miami avaliada à época em US$ 1,5 milhão (algo equivalente a R$ 7,4 milhões).

Próximo ao parque de Morningside, o imóvel construído em 1940 possui três quartos, dois banheiros e um lavabo, além da sala de estar e da cozinha. Chama atenção a área externa com piscina. A garagem tem capacidade para dois carros. Segundo a imobiliária que realizou a venda para a artista brasileira, o sistema de ar-condicionado foi renovado em 2020 — e o telhado foi reformado em 2018.

Na última terça-feira (26), a cantora iniciou as comemorações pelo seu aniversário. Depois de realizar uma viagem sozinha pela Escócia e pela Groenlândia, a artista desembarcou nos EUA, onde já reúne amigos para festas que varam a madrugada.

Estão lá nomes como as atrizes Carolina Dieckmann e Bruna Marquezine, a produtora Ju Amaral (irmã do humorista Paulo Gustavo), o produtor e empresário Léo Fuchs, a ex-BBB Juliette, o cantor MC Daniel, a influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon, o jogador Neymar e as cantoras Marina Sena e Pocah.

