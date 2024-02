A- A+

Música Anitta revela parceria com Ana Castela e elogia a sertaneja Logo após um show feito com a sertaneja em Curitiba, cantora disse que elas já escolheram a composição da vez, mas não revelou data de lançamento

Leia também

• Raphaela Santos canta "Meio Termo" nos Ensaios da Anitta e leva público ao delírio

• Cachorrinho influencer ganha festa com o tema "Ensaios da Anitta" e viraliza nas redes sociais

• Shape de carnaval? Irmão de Anitta, Felipe Terra mostra transformação do corpo em 6 meses

A cantora Anitta, 30 anos, revelou que fará uma parceria musical com Ana Castela, 20 anos, logo após um show feito com a sertaneja em Curitiba, e disse que elas já escolheram a composição da vez. Entretanto, a funqueira não revelou a data de lançamento da música. "O maior sucesso do Brasil", disse Anitta sobre a futura parceira musical. "Parece eu uns anos atrás", justificou a cantora em entrevista à revista Quem.



Anitta relata também na entrevista como foi a escolha da composição: "A gente já pensou em fazer música junto. A cada hora, a gente manda uma [composição] para outra. Encontramos uma que a gente gostou bastante"; a cantora desmentiu rumores de participação de Dennis DJ na música.





O DJ é dono de sucessos como Tá Ok, com o Mc Kevin O Chris, e Deixa de Onda, com Ludmilla e Xamã, e recentemente lançou com Anitta o single Joga Pra Lua, que também tem participação de Pedro Sampaio.



A artista brincou também sobre a beleza da "Boiadeira", dizendo: "só não parece eu porque ela é belíssima natural", e complementou dizendo que Ana tem uma ótima energia. As duas estiveram juntas durante show de Curitiba.



Ana Flávia Castela, também conhecida como "Boiadeira", emplacou seu primeiro sucesso em 2021, atingindo o topo das paradas com a música Boiadeira, que deu origem ao seu apelido.

Veja também

BBB 24 A vingança de Calabreso: após vencer a Prova do Líder, Lucas pretende indicar Davi ao Paredão