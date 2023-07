A- A+

Saúde Anitta revela suspeita de câncer e diz que buscou cura no Japão

A cantora Anitta revelou que médicos acreditaram que ela poderia estar com câncer. O momento tenso, revelado durante uma entrevista da artista à rádio americana KTU, de Nova York, aconteceu no ano passado. Ela, no entanto, contrariou os especialistas e decidiu tomar uma atitude antes de fazer os exames relacionados à doença.

“Comecei a marcar férias com meus amigos, chamei minhas agências de viagens. Eu disse (para o médico): ‘Então tudo bem. Se é câncer, então não preciso ficar presa aqui no hospital. Não quero fazer o exame agora. Vou tirar um mês de férias e depois volto e faço’. O médico falou ‘não’! E eu disse ‘sim’!”, contou Anitta, nessa sexta-feira (30/6).

Ela explicou a decisão e disse que buscou a cura no Japão: “Tirei férias e fui para o Japão e encontrei um curandeiro. Isso é uma coisa espiritual, pois quando voltei fui fazer os exames, não tinha câncer. É uma história louca de coisas que acontecem na minha vida”.

A viagem de Anitta ao Japão aconteceu em novembro de 2022, ao lado de cantora Lexa e da influencer Gabi Lopes.

