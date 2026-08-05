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MÚSICA Anitta é confirmada no Rock The Mountain 2026 e retorna ao festival com a "Equilibrium Tour" O festival será realizado em Petrópolis, no Rio de Janeiro, entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro, e de 6 a 8 de novembro

O Rock The Mountain anunciou uma nova atração de peso para sua edição de 2026: Anitta. A cantora foi confirmada como uma das principais atrações do festival e voltará ao evento após sua passagem em 2024, levando ao palco a Equilibrium Tour, novo espetáculo que será apresentado nos dois fins de semana da programação.

O festival será realizado em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro, e de 6 e 8 de novembro. O anúncio da artista foi celebrado pela organização, que destacou a relação criada entre Anitta e o evento após sua apresentação anterior.

Além de Anitta, o Rock The Mountain contará com um line-up diversificado, reunindo artistas de diferentes estilos e gerações. Entre os destaques nacionais estão nomes como Ivete Sangalo, Jorge Ben Jor, Pabllo Vittar, Paulinho da Viola, Gaby Amarantos, Marcelo D2, Leci Brandão e Marcos Valle.

O evento também terá apresentações especiais, como o projeto Dominguinho, formado por João Gomes, Jota.pê e Mestrinho, que prepararam um show exclusivo para o público do festival.

Na programação internacional, os destaques ficam por conta de artistas como M.I.A. e Jorja Smith. A cantora britânica, que era aguardada para uma edição anterior do evento, teve sua participação remarcada e agora integra oficialmente a programação de 2026.

Estrutura terá 12 palcos e atrações além da música

Conhecido por unir música, natureza e experiências culturais, o Rock The Mountain contará com 12 palcos espalhados pelo espaço, permitindo que o público acompanhe diferentes apresentações ao longo dos seis dias de festival.

Além dos shows, a estrutura terá atividades como roda-gigante, tirolesa, balão, instalações de arte, área gastronômica, horta e iniciativas voltadas à sustentabilidade, como pontos de reciclagem.

Ao todo, mais de 40 atrações já foram confirmadas para a edição deste ano, reforçando a proposta do festival de misturar grandes nomes da música brasileira com artistas internacionais.

Ingressos já estão disponíveis

Os ingressos para o Rock The Mountain 2026 estão sendo vendidos pela plataforma Sympla. Os passaportes dão acesso aos três dias de programação de um dos fins de semana do evento, com valores que variam entre R$ 545 e R$ 1.110.

Com a confirmação de Anitta, o festival amplia uma programação que já reúne alguns dos nomes mais aguardados da música brasileira e promete transformar novamente a cidade de Petrópolis em ponto de encontro para fãs de diferentes estilos musicais.

Confira o line-up completo:

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