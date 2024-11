A- A+

ARTISTA Anitta se apresentará no 25º Grammy Latino Anitta disputa o prêmio de Gravação do Ano, com a música Mil Veces, do álbum Funk Generation, que não entrou na disputa de Álbum do Ano

Anitta vai se apresentar no 25º Grammy Latino, anunciou Academia Latina de Gravação. A cantora brasileira, que foi indicada para Gravação do Ano e Melhor Performance Urbana em Língua Portuguesa, subirá ao palco da premiação no dia 14 de novembro, em Miami, nos Estados Unidos.

Anitta disputa o prêmio de Gravação do Ano, com a música Mil Veces, do álbum Funk Generation, que não entrou na disputa de Álbum do Ano. Nesta categoria, o único brasileiro a concorrer é Xande de Pilares, com seu lançamento Xande canta Caetano.

Alok estreia no Grammy Latino recebendo duas indicações. As músicas Drum Machine, parceria com DJ Pickle, e Pedju Kunumigwe com os Guarani Nhandewa concorrem à Melhor Performance de Música Latina, categoria inédita da premiação.

Outra categoria principal com nomes brasileiros é a de Artista Revelação, que traz a cantora Cacá Magalhães e o trio Os Garotin

Quem também está na concorrência pelo prêmio de Gravação do Ano, ao lado de Anitta, é Bad Bunny com Monaco; Karol G com Mi ex tenía razón; Kali Uchis & Peso Pluma, com Igual que un ángel; Camilo & Carín León, com Una vida pasada; Cimafunk & Monsieur Perine´, com Catalina; Jorge Drexler e seu Derrumbe; Fonseca & Grupo Niche, com Con dinero y sin dinero; Juan Luis Guerra 4.40, com o disco Mambo 23; e Mon Laferte, com Tenochtitla´n.

Este ano, a cantora também levou para casa o astronauta do VMA (Vídeo Music Awards) com Mil Veces na categoria Melhor Clipe Latino.

