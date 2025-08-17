A- A+

EXPERIÊNCIA Anitta se emociona ao participar de ritual indígena em aldeia do território Xingu Cantora destacou a importância dos povos indígenas para o Brasil

A cantora Anitta visitou neste sábado (16), a Aldeia Ipatse, do povo Kuikuro, localizada no território Xingu, no Mato Grosso. O encontro com os indígenas, que também contou com a participação do apresentador Luciano Huck, fará de um especial gravado para o Domingão, da TV Globo.

Durante a visita ao território Xingu, Anitta posou para fotos e participou do Kuarup, um ritual fúnebre que celebra os ancestrais.

Em seguida, Anitta relatou sua experiência por meio das redes sociais e destacou a importância dos povos indígenas para o Brasil.

“Eu só tenho a agradecer pelo convite e por cuidarem da nossa natureza, por continuarem lutando, persistindo, resistindo. Comigo vocês sempre vão poder contar, desde as pequenas até as grandes coisas. Estou muito emocionada de estar aqui hoje", comentou a cantora.

Confira imagens da visita de Anitta ao território Xingu:

Anitta se emocionou ao participar de ritual indígena no Xingu | Foto: Instagram @anitta/Reprodução

Neste domingo (18), durante o segundo dia de programação no território Xingu, Anitta usou roupas confeccionadas por indígenas do Amazonas para visitar a aldeia Piaraçu, na Terra Indígena Capoto-Jarina.

A visita do domingo também foi acompanhada pelo cacique Raoni, um dos mais conhecidos líderes indígenas no mundo.

